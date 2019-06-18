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ile alışverişe doyacaksınız! 21 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu listesi

Yeni haftaya ilişkin olarak büyük bir merakla beklenen belli oldu. İlgili liste, kurumun resmi sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu haftanın aktüel listesinde yaz mevsimi fırsatları bulunurken, diğer ürünler de oldukça iddialı. Haftanın öne çıkanları ise hiç şüphesiz, DİJİTSU marka hava soğutucu ile Razer marka oyuncu faresi olarak dikkat çekiyor. Vatandaşlar da, 'Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde, 21 Haziran BİM aktüel ürünler listesine yer verdik.

Giriş Tarihi: 18.6.2019 17:24
BİM aktüel ürünler kataloğu ile alışverişe doyacaksınız! 21 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu listesi

Haftanın 21 Haziran Cuma günü için BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her Cuma olduğu gibi bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu doğrultuda, milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM 21 Haziran Cuma aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde ev ekonomisine yönelik oldukça çeşitli ürünler bulunuyor.

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak ise hiç şüphesiz, DİJİTSU marka hava soğutucu bulunuyor. Öte yandan, oyun meraklılarını da yakından ilgilendiren Razer marka oyuncu faresi dikkat çekiyor. Katalogda son derece çeşitli ev ekonomisi ürünleri de bulunurken, birbirinden iddialı fırsatlar bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 21 Haziran BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.

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BİM aktüel ürünler kataloğu ile alışverişe doyacaksınız! 21 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu listesi
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