Bodrum’da mülteci faciası: 12 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün sabah Turgutreis sahilinden 7 metrelik fiber tekneye binen 50'den fazla mülteci, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Kos Adasına gitmek üzere denize açıldı. Ancak, saat 07.00 sıralarında Turgutreis ile Akyarlar arasındaki Hüseyinburnu açıklarına geldiklerinde, tekne aşırı yük nedeniyle alabora oldu. Mültecilerin çığlıklarını imdat çığlıklarını duyan vatandaşlar, hemen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini aradı. Kısa süre sonra olay yerine gelen Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı 3 ekip, kurtarma çalışmalarına başladı. İlk etapta 31 mülteciyi denizden çıkaran ekipler 8 mültecinin de cesedine ulaştı.Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'nin de desteğiyle, 2 güvenlik botu, bir sahil güvenlik dalış timi ve bir sahil güvenlik helikopteriyle devam eden arama kurtarma çalışmalarında dalgıçlar, öğleye doğru 4 mültecinin daha cesedine ulaştı. Kurtarılan mülteciler Turgutreis Marina'ya getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarmaya teslim edildi. Kıyıya çıkarılan, biri kadın, 3'ü çocuk 12 ceset otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ekipler, bölgedeki arama çalışmalarını sürdürürken, 34 metre derinlikte olduğu belirlenen teknenin kamarasında sıkışıp kalan göçmenler olduğu da tahmin ediliyor. Ekipler, tekneyi çıkarma çalışmalarını da sürdürüyor.