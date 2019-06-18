Düşmanının çocuğu diye başka çocuğu yaraladı

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'te bir şahıs, husumet yaşadığı bir ailenin çocuğunu vurmak isterken başka bir çocuğa ateş etti. Çocuk ölümden dönerken, olayı gerçekleştiren şahıs ise kayıplara karıştı.Olay, 14 Haziran Cuma akşamı Gaziantep'in Kayaönü Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre mahalledeki bir sokağa gelen eli silahlı bir zanlı, husumetli olduğu ailenin çocuğunu vurmak isterken arkadaşlarıyla oyun oynayan 10 yaşındaki Ali Daşkın'a ateş etti. Ayağından vurulan talihsiz çocuk ölümden dönerken, olayın failleri ise kayıplara karıştı. Ameliyat edilen talihsiz çocuğun bir süre yürümede problem yaşayacağı ve fizik tedavi uygulanacağı belirtildi. Baba Mehmet Daşkın, Neden çocuklar hedef alınıyor anlamadım" dedi.