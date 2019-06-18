Fatih Bilgi Evleri’nde yıl sonu coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

Fatih Belediyesi bünyesinde hizmet veren yedi Bilgi Evi'nin, 2018- 2019 yılı 'Bilgi Evleri Yılsonu Programı'nda öğrencileri birbirinden farklı kategorilerde yeteneklerini sergiledi. Programa Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bilgi Evleri öğrencileri folklor oyunları, rap şarkıları, işaret dili ve dans gösterilerine kadar birbirinden farklı kategorilerde hazırladıkları etkinlikleri davetlilerin beğenisine sundu. Program sonunda ise Başkan Turan, Bilgi Evleri'ndeki en başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Programda konuşan Başkan Turan, Fatih'teki Bilgi Evleri'nin sayısının artırılacağını müjdeledi. Turan, "Eğer mutluluk birisinin hakkıysa, çocuklarımızın hakkı olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarımız mutlu olmalılar. Çocuklar hayallerinizi ertelemeyin. Ne arzu ediyorsanız bize söyleyin imkanlarımızı sizlerin mutlu olmasına yönelik kullanacağız" şeklinde konuştu.