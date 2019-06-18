İstanbul Jandarması’ndan ‘Paramız Güvende’ operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir şebekenin sahte para ürettiği ve ürettikleri sahte döviz ve Türk Liralarını ülke genelinde özellikle yabancı turistlerin yoğun olduğu bölgelerde piyasaya süreceği ihbarı üzerine harekete geçildi. Yürütülen soruşturma kapsamında icra edilen teknik ve fiziki takip neticesinde N.Y. isimli şüphelinin liderliğinde kurulan, bünyesinde B.İ., S.T., I.İ. ve H.P. isimli şüphelileri barındıran suç şebekesi tespit edildi. Ekiplerce, titiz bir çalışma sonucu şebekenin şeması ortaya koyularak soruşturma derinleştirildi.

İSTANBUL'UN HER İKİ YAKASINDA DA FAALİYETTELER

Derinleştirilen soruşturma neticesinde, söz konusu şebekenin İstanbul ilinin her iki yakasında da faaliyet gösterdiği, sahte paraları şebeke bünyesinde yer alan I.İ. ve H.P. isimli kalpazanların ürettiği, B.İ. ve S.T. isimli şebeke üyelerinin de üretilen sahte paraları piyasaya sürmek üzere dağıtım yaptığı, tüm bu süreci yöneten ve sahte paraların kime dağıtılacağını belirleyen kişinin N.Y. olduğu belirlendi.

Şebekenin son dönemde yabancı turistlere yönelik sahte döviz ürettiği ve ürettikleri sahte dövizleri yabancı turistlerin ağırlıklı olarak bulunduğu bölgeler başta olmak üzere dağıtacaklarının tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

HEPSİ YAKALANDI

Avrupa ve Anadolu yakasında bulunan 4 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla şebeke lideri N.Y. ile yardımcısı H.P. 500 bin sahte ABD Doları ile, B.T. ve I.İ. 76 bin sahte Türk Lirası ile, B.İ. ise yabancı turistlere yönelik olarak sahte döviz tedarik etmek üzere bulunduğu Sultanahmet bölgesinde 250 bin sahte ABD Doları ile kıskıvrak yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Düzenlenen 'Paramız Güvende' operasyonuyla 5 şüpheliden oluşan şebeke çökertildi ve toplamda 750 bin sahte ABD Doları ile 76 bin sahte Türk Lirası ele geçirildi. Yakalanan şebeke üyelerinin tamamı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.