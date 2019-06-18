Kan donduran son dakika olayı! Sapıktan iğrenç sözler ‘Kısmetim ayağıma geldi…’

İstanbul Pendik'te Ocak ayında yaşanan iğrenç taciz olayının mahkemesinde şoke eden son dakika ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Olay İstanbul'un Pendik semtinde 26 Ocak 2019 tarihinde meydana geldi. İddialara göre saat 16.00 sıralarında Pendik'te ailesiyle gezmeye çıkan yüzde 80 şizofren hastası kadın biran da ortadan kayboldu. Sahil yolunda bir otoparka giden genç kızın tek başına durduğunu gören alkollü M.B. mağdurun yanına gelerek bir süre sohbet ettikten sonra ağaçlık alana doğru genç kızla birlikte gitti. Burada şizofren hastası kadına da alkol içiren sapık, ardından genç kıza cinsel saldırı da bulundu. Kan donduran olay ajanslara son dakika olarak düştü. Mağdurun yakınlarını gören M.B. olay yerinden kaçtı ancak polisler 2 gün sonra yakaladı.

SAPIKTAN İĞRENÇ SÖZLER! 'KISMETİM AYAĞIMA GELDİ…'

Şüpheli savunmasında, olay tarihinde arkadaşları H.Ü. ve O.Ç. ile birlikte alkol aldıkları sırada bir kadının uzun süre ayakta beklediğini gördüğünü, yanına gidip niye beklediğini sorması üzerine kaybolduğunu söylediğini anlattı.