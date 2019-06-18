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Kan donduran olayı! Sapıktan iğrenç sözler ‘Kısmetim ayağıma geldi…’

Pendik’te yaşanan şizofren hastası kadına tecavüz olayı ajanslara olarak düşmüştü. Ailesiyle gezmeye çıkan şizofren hastası genç kadın 53 yaşında bir sapık tarafından saatlerce taciz edildi. 26 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen olayın ardından sapık tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede ise şoke eden ifadeler ortaya çıktı. Sapık şizofren hastası kadın için ‘Kısmetim ayağıma geldi…’ dedi. İşte kan donduran olayla ilgili tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 18.6.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 10:47
Kan donduran son dakika olayı! Sapıktan iğrenç sözler ‘Kısmetim ayağıma geldi…’

İstanbul Pendik'te Ocak ayında yaşanan iğrenç taciz olayının mahkemesinde şoke eden son dakika ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Olay İstanbul'un Pendik semtinde 26 Ocak 2019 tarihinde meydana geldi. İddialara göre saat 16.00 sıralarında Pendik'te ailesiyle gezmeye çıkan yüzde 80 şizofren hastası kadın biran da ortadan kayboldu. Sahil yolunda bir otoparka giden genç kızın tek başına durduğunu gören alkollü M.B. mağdurun yanına gelerek bir süre sohbet ettikten sonra ağaçlık alana doğru genç kızla birlikte gitti. Burada şizofren hastası kadına da alkol içiren sapık, ardından genç kıza cinsel saldırı da bulundu. Kan donduran olay ajanslara son dakika olarak düştü. Mağdurun yakınlarını gören M.B. olay yerinden kaçtı ancak polisler 2 gün sonra yakaladı.

SAPIKTAN İĞRENÇ SÖZLER! 'KISMETİM AYAĞIMA GELDİ…'

Şüpheli savunmasında, olay tarihinde arkadaşları H.Ü. ve O.Ç. ile birlikte alkol aldıkları sırada bir kadının uzun süre ayakta beklediğini gördüğünü, yanına gidip niye beklediğini sorması üzerine kaybolduğunu söylediğini anlattı.

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Kan donduran son dakika olayı! Sapıktan iğrenç sözler ‘Kısmetim ayağıma geldi…’
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