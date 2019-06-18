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acentesine baskın: 1 ölü, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 18.6.2019
Fatih'te bir kargo acentesinde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kemalpaşa Mahallesi Genç Türk Sokak'taki kargo işletmesine gelen silahlı yabancı uyruklu Tengızı Pkhakadze (56), Garun Kubiev (42) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, içerdekilerin yere yatmasını istedi. Şüphelilerden biri yere yatmayan Khazhasulav Isakov'u (51) silahla vurarak yaraladı. Çıkan arbedede, şüphelilerin düşürdüğü tabancayı alan yaralı şahsın oğlu Isparol Isakov (23), kaçmaya çalışan şüphelilerin peşine düşerek Tengızı Pkhakadze'yi vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Tengızı Pkhakadze öldü.
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Kargo acentesine baskın: 1 ölü, 1 yaralı
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