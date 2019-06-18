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'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı, 8 tutuklama

'nun Taşköprü ilçesi ve çevre köylerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 8'i tutuklandı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2019 04:51
Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı, 8 tutuklama

Taşköpü ilçesi ve çevre köylerde fuhuş yapıldığına yönelik ihbarlar üzerine Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince birçok adrese operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, 28 şüpheli gözaltına alındı. 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 9 şüphelinin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi. 9 şüphelinin bugün mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı, 8 tutuklama
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