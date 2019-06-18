‘Kesilecek’ denilen bacağı Türk doktorlar kurtardı

BUGÜN NELER OLDU

Kosova'da yaşayan 15 yaşındaki Leonit Musliu, sosyal, mutlu, yerinde duramayan bir çocuktu. Ocakta kayak tatiline gittiği sırada talihsiz bir kaza yaşayan Leonit, düşüp ayağını kırdı. Apar topar hastaneye kaldırılan Leonit, hemen ameliyata alındı ve bileğine platin takıldı. 4 ay boyunca koltuk değnekleriyle yürüdü ve fizik tedavi hareketleriyle ayağını güçlendirmeye çalıştı. Ameliyattan 4 ay sonra değnekleri bıraktıktan sonra Leonit'in bacağında ağrı olmaya başladı. Ağrı gittikçe şiddetlenmeye ve sık olmaya başladı. Soluğu tekrar hastanede alan Musliu ailesi, Leonit'i tekrar kontrolden geçirdi. MR çekimi sonrasında doktorlar bacağından biyopsi yapılması gerektiğine karar verdi. Kosova'da yapılan tetikler sonucunda Leonit'in bacağında kemik tümörü oluştuğu saptandı. Leonit çok zayıflamıştı. Doktorlar kemik tümörünü büyüklüğünden ötürü alamayacaklarını, bacağın kesilmesi gerektiğini söyledi. Duruma çok üzülen Musliu ailesi, hemen tedavi yöntemlerini araştırmaya başladı ve soluğu İstanbul'da aldı.Hastaneye geldiğinde Leonit'in yürüyemediğini söyleyen Liv Hospital Çocuk Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Hilmi Apak, uygulanan tedaviyi şöyle anlattı: "Leonit'e yaptığımız tetkikler sonucunda osteosarkom teşhisi koyduk. Osteosarkom büyük çocuklarda en sık görülen iki kemik tümöründen biridir ve kötü huyludur. Leonit'in bacağındaki tümör çok büyüktü, bu yüzden protez takılması da, operasyonla çıkarılması da mümkün değildi. Sadece ampütasyon şansı vardı. Bu durumda hastaya cerrahi öncesi kemoterapi uyguladık ve tümörü çok iyi cevap verdi. Daha sonra operasyona gönderdik ve operasyondan sonra koruyucu kemoterapisine devam ediyoruz. Şu anda durumu iyi. Kilo aldı, yürüyebiliyor. 1.5 ay sonra sağlıklı bir şekilde memleketine geri gönderebileceğiz."LIV Hospital Ulus Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erden Ertürer ise "Tedavi planlamadan önce tümörün etrafa yayılımını kesin olarak bilmemiz gerekiyordu. Ama tümörlü kemiğe kırık nedeni ile takılan çelik plak, MR çekilmesini imkansız kılıyordu. Öncelikle bir ameliyatla çelik plağı çıkardık ve biyopsiyi de tekrarladık. Biyopsi sonucu maalesef ki tanının osteosarkom olduğunu doğruladı. MR'ın sonuçları da çok iç açıcı değildi. Tümör oldukça büyük boyuttaydı ve bacağı kurtarıcı girişimlere izin vermeyecek kadar yayılmıştı. Cerrahi planını kemoterapi sonrasına erteleyerek Leonit'i onkoloji ekibimize teslim edip kemoterapi tedavisinin sonuçlanmasını beklemeye başladık" dedi.KEMOTERAPI sonrası çekilen MR'da umutlandırıcı sonuçlar gördüklerini söyleyen Prof. Dr. Erden Ertürer, sözlerine şöyle devam etti: "Tümör tedaviye cevap vermiş ve ameliyat için uygun boyutlara gerilemişti. Tümör ameliyatlarında tümörü ve onunla temas halindeki tüm dokuları, vücuttan tamamıyla uzaklaştırmak amaçlanır. Tüm tümörlü dokuyu, diz eklemi ile beraber çıkardık ve yerine tümör tipindeki diz protezini yerleştirdik. Şu anda bacağına basıp rahatlıkla yürüyebiliyor ve dizini bükme kuvveti de uyguladığımız fizyoterapi ile beraber gün geçtikçe artıyor."