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pazarlığı

HALİT TURAN
HALİT TURAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2019
Kiralık katil pazarlığı
Konya'nın Karatay ilçesinde, Ali Uyanık, cinayete kurban gitti. Olayla ilgili Adem İnlidere tutuklandı. İntikam almaya karar veren, baba Musa Uyanık, olay sonrası serbest kalan, koyunların sahibi Ömer Yıldırım ile çocukları Mehmet Yıldırım (28), Muzaffer Yıldırım (30) ve İsmail Azman'ı (23) öldürtmek için, kiralık katil aramaya başladı. Polis, İshak G. (27) ile kardeşi Zülkif G. (21) ile cinayet pazarlığı yaptığını öğrendi Uyanık'ın iki şüpheliden, 4 kişiyi öldürmelerini istediğini belirledi. Uyanık ile 2 kardeş gözaltına alındı.
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Kiralık katil pazarlığı
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