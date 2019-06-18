Kışlada dayağa soruşturma

BUGÜN NELER OLDU

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nda er olarak vatani görevini yapan Muhammet Süleyman Karakuş (23), şiddet gördüğü iddiasıyla hastaneden darp raporu alıp, emniyette şikayetçi oldu. Kışlaya gittiği günden beri üst devreleri ile komutanlarının kendisine kötü davrandığını savunan Karakuş, en son yemekhanede dövüldüğünü söyledi. Karakuş, "Yemekhanede daha önce bana vuran Ş.O. ile karşılaştım. Beni görünce birden ayağa kalktı. Ben de bana vuracağını düşünüp refleks olarak onu ittirdim. Nöbetçi amir M.Y. beni yere yatırdı. M.Y. ile üst devrede bulunan yaklaşık 10 kişi beni yerde tekmeleye başladı. Gözümden kan geliyordu. 'Buz verin' diye bağırdım ama hiçbir şey yapmadılar. Doktor, göz çukurunda 3 yerde kırık olduğunu söyledi" dedi. Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.