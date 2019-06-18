Meteoroloji’den son dakika fırtına ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul ve birçok ilde bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan son dakika raporuna göre İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış ve fırtına beklendiği belirtildi. Haziran ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde sıcaklıklar da yurt genelinde artarken, yer yer olumsuz havaların sürpriz yapması vatandaşların da konuyla ilgili araştırmalar yapmasına neden olmaya başladı. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün özelinde ülkemiz genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Birçok bölge de gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki, İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte merak edilen o detaylar…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan son rapor doğrultusunda İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde birçok ilde yağış ve fırtına bekleniyor. Özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında gök gürültülü sağanak yağış bugün etkili olacak. Peki, önümüzdeki günlerde sıcaklıklar nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den yayınlanan 5 günlük hava durumu raporu…