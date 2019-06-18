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’den fırtına ve sağanak yağış uyarısı! ve birçok ilde bekleniyor

Genel Müdürlüğü’nden yayınlanan rapor doğrultusunda başta olmak üzere birçok ilde fırtına ve sağanak yağış bekleniyor. Haziran ayının sonlarına doğru gelmeye başladığımız şu günlerde sıcaklıklar artarken, kapalı hava da yer yer etkisini gösteriyor. Her ne kadar yaz ayını yaşasak da havaların yer yer mevsim normallerinin altında seyretmesi vatandaşları da bu konuyla ilgili araştırmalar yapmaya zorluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 gün için hazırladığı raporunda İstanbul başta olmak üzere birçok il için sağanak yağış ve fırtına beklendiğini belirtti. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’den yayımlanan 5 günlük hava durumu raporu…

Giriş Tarihi: 18.6.2019 09:31
Meteoroloji’den son dakika fırtına ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul ve birçok ilde bekleniyor

Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan raporuna göre başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış ve fırtına beklendiği belirtildi. Haziran ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde sıcaklıklar da yurt genelinde artarken, yer yer olumsuz havaların sürpriz yapması vatandaşların da konuyla ilgili araştırmalar yapmasına neden olmaya başladı. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün özelinde ülkemiz genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Birçok bölge de gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki, İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte merak edilen o detaylar…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan son rapor doğrultusunda İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde birçok ilde yağış ve fırtına bekleniyor. Özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında gök gürültülü sağanak yağış bugün etkili olacak. Peki, önümüzdeki günlerde sıcaklıklar nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den yayınlanan 5 günlük raporu…

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Meteoroloji’den son dakika fırtına ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul ve birçok ilde bekleniyor
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