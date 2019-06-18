Uzay teknolojisine Türk damgası

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi APİS AR-GE Takımı öğrencilerinin tasarladığı model uydu, NASA'nın sponsorluğunu yaptığı CANSAT yarışmasında dünya genelinde 93 üniversite arasında birinci oldu. Ön tasarımda dünya birincisi olan takım, dün ABD'nin Teksas eyaletinde yapılan genel yarışmada da birinci oldu. APİS AR-GE Takım kaptanı "Uçak Mühendisliği" 4. sınıf öğrencisi Aykut Üçtepe "Ön tasarımda yüzde 99.61'lik bir oranla büyük bir başarı elde etmiştik. Şimdi tüm klasmanlarda birinci olduk. Model uydumuz 750 metre fırlatıldı ve faydalı yük ile birlikte başarılı iniş yaptı" dedi.Öte yandan İTÜ'lü gençlere ilk tebrik Türkiye Teknoloji Takımı T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan geldi. Bayraktar attığı tweet'te "Ve nihayet dünkü 3.'lükten sonra dünya şampiyonluğu da geldi; @T3Vakfi'mızın da destek olduğu gençlerimiz uydu yarışmasında dünya birincisi oldu. Bu gururu ülkemize yaşattığınız için tebrikler, teşekkürler" ifadelerini kullandı.