21 Haziran Yaz Gündönümü nedir? 21 Haziran en uzun günde neler yaşanacak?

Özel günlerden 21 Haziran Yaz Gündönümü'ne kısa süre kaldı. Yaz Gündönümü'nde saat 12'yi gösterdiğinde Yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur. Dünya'nın Kuzey Yarımküresi Güneş'e daha yakın olduğu zaman en uzun gün yaşanır. Yaz Gündönümü gündemde en çok merak edilen başlıklar arasında yer aldı. Peki En uzun günde neler olacak? 21 Haziran Yaz Gündönümü nedir, neler olur?

21 HAZİRAN YAZ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

Yaz gündönümü, güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir kez dik olarak geldiği zamandır. Yaz gündönümünde kuzey yarımkürede en uzun gündüz yaşanırken güney yarımkürede en uzun gece yaşanır. Yaz gündönümünden sonra kuzey yarımkürede günler kısalmaya başlar. Yaz gündönümü 4 yılda bir 20 Haziran'da kutlanır. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede yazın, güney yarıkürede kışın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.

21 HAZİRAN YAZ GÜNDÖNÜMÜ'NDE NELER OLUR?

Güneş ışınları Yengeç Dönencesine dik düştüğü zamandır.

1.Dünya'nın Kuzey Yarımküresi Güneş'e daha yakındır.

2.Kuzey Yarımkürede yaz, Güney Yarımküre'de kış mevsimi başlar.

3.Aydınlanma çemberi; Kutup dairelerine teğet geçer.

4.Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz, Güney Yarımküre'de en uzun gece gece yaşanır ve ertesi gün kısalmaya başlar.

5.Kuzeye gidildikçe gündüzler, Güneye gidildikçe geceler uzar.

6.Kuzey Kutup Dairesinde ve Kuşağında 24 saat gündüz, Güney Kutup Dairesinde 24 saat gece yaşanır.

7.Kuzey Yarımkürede, saat 12:00'de cisimler yıl içindeki en kısa gölgesi, Güney Yarımkürede ise en uzun gölgesi oluşur. 8.Güneş ışınlarının atmosferdeki tutulmasının en az olduğu yer Yengeç Dönencesidir.