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’li meclis üyesi saldırı kurbanı

TAHİR ÖZÇELİK
TAHİR ÖZÇELİK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2019
AK Parti’li meclis üyesi saldırı kurbanı
Malatya'nın Kale ilçesinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz (63) arkadaşı ile evinin balkonunda oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Akdeniz hayatını kaybetti, arkadaşı da yaralandı.
Önceki akşam 23.30 sıralarında meydana gelen olayda Abdulvahap Akdeniz misafiri Sait Yıldırım'la evinin balkonda oturuyordu. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu başından vurulan Abdulvahap Akdeniz ağır yaralandı. Sait Yıldırım ise bacaklarından vuruldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Akdeniz, hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
AK Parti Malatya İl Başkanı Avukat İhsan Koca, "Çiftçilik yapan değerli yol arkadaşımızın kimseyle husumeti yoktu. Güvenlik güçlerimiz olayın failini yakalamak ve konuyu aydınlatmak için çalışıyorlar. Biz de gelişmeyi yakından takip ediyoruz"' dedi.
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AK Parti’li meclis üyesi saldırı kurbanı
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