Aldatıldığından şüphelenip eşini öldürdü!

M.A., hemen ambulans çağırdı ancak Akyurt'un başına ve göğsüne aldığı kurşun darbeleriyle hayatını kaybettiği belirlendi. M.A. polise annesi ile babası Temel Akyurt (51) arasında şiddetli geçimsizlik olduğunu söyledi.

ŞÜPHELENDİ, ÖLDÜRDÜ

Polis, Temel Akyurt'u aradığı sırada Akyurt kendiliğinden polise teslim oldu. Alınan ilk ifadesinde, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini, bu nedenle tartışma sırasında oğlu M.A.'ya ait tabancayla ateş ettiğini itiraf etti.

Akyurt, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. (Hürriyet)