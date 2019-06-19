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lastiklerinin çalındığını gören adam hayatının şokunu yaşadı!

Adana'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki otomobilin 4 lastiğini çaldı. Şüphelilerin otomobilin bagaj kapağının kilidini patlatıp, aracın kendi krikosuyla hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 19.6.2019 11:32
Aracının lastiklerinin çalındığını gören adam hayatının şokunu yaşadı!

Adana'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki otomobilin 4 lastiğini çaldı. Şüphelilerin otomobilin bagaj kapağının kilidini patlatıp, aracın kendi krikosuyla hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

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Aracının lastiklerinin çalındığını gören adam hayatının şokunu yaşadı!
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