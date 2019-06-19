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"Aylık 5 bin lira bana yetmez" diyen yankesici tutuklandı

'da yankesicilik yapan 2 şüpheli kaldıkları otelde yakalandı. "Aylık 5 bin lira bana yetmez" şeklinde polise ifade veren yankesici tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2019 06:51 Güncelleme Tarihi: 20.6.2019 06:52
Aylık 5 bin lira bana yetmez diyen yankesici tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yankesicilik yaptıkları iddia edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli C.Ö. ile M.K'yi kaldıkları otelde gözaltına aldı.

AŞTİ'deki Ramazan Bayramı yoğunluğundan faydalanıp gelen yolcuların ceplerinden paralarını aldığı iddia edilen şüpheli M.K.'nin polise verdiği ifadesinde, "Mesleğim bu ne yapayım aylık 5 bin lira bana yetmez." dediği öğrenildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.K. tutuklandı.

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"Aylık 5 bin lira bana yetmez" diyen yankesici tutuklandı
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