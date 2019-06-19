Ehliyetsiz sürücüye para cezası isyanı

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Konya'da geçen yıl 3 Mayıs'ta yolun karşısına geçmek isteyen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Berat Yapar, Melik Ünal'ın (20) kullandığı kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi. 40 metre fren yaparak durabilen sürücüye "taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bilirkişi, 100 metre ilerideki yaya geçidini kullanmayan maktul Berat Yapar'ın tali kusurlu, hız sınırını aşan sürücü Melik Ünal'ın asli kusurlu olduğunu belirtti. Ehliyetsiz olduğu iddia edilen Melik Ünal'a 2 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, hapis cezasını da 18 bin 200 lira para cezasına çevirdi. Sanığın bir tek gün dahi hapis yatmadığını belirten talihsiz gencin ağabeyi Asım Yapar, "Kural tanımaz bir trafik teröristi yüzünden kardeşim 19'unda hayatını kaybetti" diyerek verilen karara tepki gösterdi.