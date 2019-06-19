Eski koca cinneti: 3 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Olay, Göksu Mahallesi Celal Bayar Caddesi Adliye Lojmanları yakınlarında meydana geldi. Muzaffer Taş, bir süre önce boşandığı Filiz Sarı ve onun sevgilisi olduğu iddia edilen Ramazan Ünlü'yü takip etti. Dün sabah pompalı tüfekle evinden çıkan Muzaffer Taş, Sarı ve Ünlü'nün sokakta önünü kesti. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Muzaffer Taş, pompalı tüfekle Filiz Sarı ve Ramazan Ünlü'ye ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Sarı ve Ünlü kanlar içinde yere yığılırken, Muzaffer Taş, bu kez silahı kendisine doğrultup, tetiği çekti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ünlü ve Taş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Filiz Sarı da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ölen 3 kişinin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.