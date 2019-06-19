Evliliği 2 gün sürmedi

BUGÜN NELER OLDU

Zerrin Özer, geçen pazar günü Murat Akıncı (34) evlendi. Özer'in Zekeriyaköy'deki villasının bahçesindeki düğün törenine 100 kişi katıldı. 61 yaşındaki Zerrin Özer, oldukça mutlu olduğunu söylerken pazartesi sabahı tatsız bir sürprizle karşılaştı. TV programlarına telefonla bağlanan 3 kadın, eski sevgilisi olduğunu söyledikleri Murat Akıncı'nın çeşitli zamanlarda kendilerini dolandırdığını iddia etti. Pazar akşamı saat 20.00'de evlenen Zerrin Özer, pazartesi sabahı 08.00'de kocası hakkındaki dolandırıcılık suçlamalarıyla karşılaştı. TV programına katılan kadın, "O bir servet avcısı. Zerrin hanım âşık olabilir ama o kişinin sevdiğini düşünmüyorum. Cebinde 5 kuruşu olmayan bir adam. Nakit param yok dediğimde 'telefonunu sat' dedi" ifadelerini kullandı. Akıncı'nın hakkında iki gündür çıkan haberlerin ardından Özer, evlilik birliğinin temelden sarsıldığını ifade etti ve boşanma kararı aldığını açıkladı. Özer'in menajeri Kemal Aslan, "Gerekli yasal süreç başlamıştır" dedi. MAGAZİN SERVİSİ