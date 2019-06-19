Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul’da tarihi ihya

’da tarihi ihya

1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı 15 yılda İstanbul’da yapılan restorasyonlara 672 milyon TL harcandığını bildirdi

DAMLA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2019
İstanbul’da tarihi ihya
İstanbul'da tarihi eserlerin restorasyonunda 15 yılda büyük artış yaşandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, 15 yılda 311 tarihi eserde restorasyon yapıldığını bu kapsamda ise 672 milyon 69 bin 547 lira harcandığını belirtti. Sarı, "Tarihi eserlerin restorasyonu dışında, Sultan Abdülhamid Han döneminde yapılmış, 100-120 yıllık halılar, hat levhaları, Kur'an-ı Kerimler atölyelerimizde onarılıyor. Ayrıca restorasyonda tarihi eserin çevresinde bulunan sadaka taşları ya da kuş evleri gibi eserlere de dikkat ediliyor. İSKİ ile bir projemiz var, çeşmeler de onarılıyor" dedi. Bazı restorasyon süreçlerinin neden uzun sürdüğü hakkındaki eleştirilere cevap veren Sarı, restorasyonun yapıldığı yerde bunu görmenin gerektiğini belirtti. Mürsel Sarı, "Bazen yapıda beş kat boya oluyor. El emeğiyle ameliyat bıçağı kullanılarak ince ince çalışılıyor. Ayrıca Hem din görevlileri hem de duyarlı vatandaş camiyle ilgili eksik gördüğünde ihbar ediyor" dedi.

RESTORASYONU SÜREN ESERLER
Kasımpaşa Mevlevihanesi, Teşvikiye Camisi, Muradiye Camisi, Eminönü Yeni Cami ve Beyazıt Camisi, Kurmalı Mescit, Sultanahmet Camisi, Zeynep Sultan Camisi, Haseki Sultan Camisi, Ramazan Efendi Camisi, Yalı Hamamı, Rüstem Paşa Camisi, Çocuk Mahkemesi, Mahmut Paşa Camisi, Ercan Ağa Camisi ve Ferruh Ketullah Camisi... Mürsel Sarı ayrıca, Davutpaşa Camisi ve Molla Feneri Camisi'nin ise geçtiğimiz aylarda tamamlanarak ibadete açıldığını vurguladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da tarihi ihya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN