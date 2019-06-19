İstanbul’da tarihi ihya

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İstanbul'da tarihi eserlerin restorasyonunda 15 yılda büyük artış yaşandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, 15 yılda 311 tarihi eserde restorasyon yapıldığını bu kapsamda ise 672 milyon 69 bin 547 lira harcandığını belirtti. Sarı, "Tarihi eserlerin restorasyonu dışında, Sultan Abdülhamid Han döneminde yapılmış, 100-120 yıllık halılar, hat levhaları, Kur'an-ı Kerimler atölyelerimizde onarılıyor. Ayrıca restorasyonda tarihi eserin çevresinde bulunan sadaka taşları ya da kuş evleri gibi eserlere de dikkat ediliyor. İSKİ ile bir projemiz var, çeşmeler de onarılıyor" dedi. Bazı restorasyon süreçlerinin neden uzun sürdüğü hakkındaki eleştirilere cevap veren Sarı, restorasyonun yapıldığı yerde bunu görmenin gerektiğini belirtti. Mürsel Sarı, "Bazen yapıda beş kat boya oluyor. El emeğiyle ameliyat bıçağı kullanılarak ince ince çalışılıyor. Ayrıca Hem din görevlileri hem de duyarlı vatandaş camiyle ilgili eksik gördüğünde ihbar ediyor" dedi.Kasımpaşa Mevlevihanesi, Teşvikiye Camisi, Muradiye Camisi, Eminönü Yeni Cami ve Beyazıt Camisi, Kurmalı Mescit, Sultanahmet Camisi, Zeynep Sultan Camisi, Haseki Sultan Camisi, Ramazan Efendi Camisi, Yalı Hamamı, Rüstem Paşa Camisi, Çocuk Mahkemesi, Mahmut Paşa Camisi, Ercan Ağa Camisi ve Ferruh Ketullah Camisi... Mürsel Sarı ayrıca, Davutpaşa Camisi ve Molla Feneri Camisi'nin ise geçtiğimiz aylarda tamamlanarak ibadete açıldığını vurguladı.