Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı

'da operasyonu: 28 gözaltı

’nun Taşköprü ilçesi ve çevre köylerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonunda, 28 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2019 08:05
Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı

Taşköpü ilçesi ve çevre köylerde fuhuş yapıldığına yönelik ihbarlar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere gerçekleştirilen baskınlarda, 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularının ardından 5 şüpheli serbest bırakılırken, 14 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Jandarmadaki sorguları süren 9 şüphelinin de bugün adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN