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ne zaman? 2019 Diyanet takvimi: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar...

'nın ne zaman olacağı ve tatilin kaç gün oalacağı planlarını erkenden yapmak isteyen vatandaşlar için önemli bir konu. Aile ve akraba ziyaretine gidecekler ile bir türlü tatil fırsatı bulamayanlar diyanet takviminde açıklanan Kurban Bayramı tatil günlerini araştırıyor. Peki Bayramı ne zaman ve tatil kaç gün? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 18.6.2019 09:11 Güncelleme Tarihi: 19.6.2019 13:02
Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Diyanet takvimi: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar...

Bayramlar şüphesiz ki toplumdaki insanların birleştiği, küslerin barıştığı, büyüklerin ziyaret edildiği önemli günlerden. 'da islam aleminin en önem ve değer verdiği dini bayramların başında geliyor. Kurban Bayramına giderek yaklaştığımız şu günlerde vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman ve tatil kaç gün olacak? şeklinde yoğun olarak araştırmalarını sürdürüyor. Peki Bayramı ne zaman ve tatili kaç gün olacak? İşte detaylar...

2019 Kurban Bayramına ilişkin tüm detayları sizler için derlediğimiz haberimizde bulabilirsiniz. İşte 2019 Kurban Bayramı tarihi ve tatiline ilişkin tüm bilgiler...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

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Kurban Bayramı ne zaman? 2019 Diyanet takvimi: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar...
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