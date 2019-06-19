Mahalleyi sel yuttu: 3 ÖLÜ

BUGÜN NELER OLDU

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde iki gündür etkili olan aşırı yağış HES borusunu patlattı. Çamlıktepe mahallesinde meydana gelen taşkında 10 kişi suya kapılarak kayboldu. 4 ev yıkıldı. Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarında Araklı Belediyesi çalışanı Ali Abdullah ve Yeşilyurt mahallesi imamı Soner Özbay ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin cesedine ulaşıldı. Kayıp 7 kişinin bulunması için arama-kurtarma çalışmaları helikopter desteğinde sürdürülüyor. Yaralanan 4 kişi ise hastanede tedaviye alındı.Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Kriz koordinasyon merkezinde gazetecilere açıklama yapan Ustaoğlu, helikopter ve AFAD ekiplerinin kurduğu seyyar sistemlerle 67 vatandaşın bölgeden tahliye edildiğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, selde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Albayrak "Devletimiz haber alınamayan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılması için seferber olmuştur. Selde oluşan zararın telafisi için gerekli tüm destek verilecektir" dedi. Yurdun diğer bölgelerinde de aşırı yağışlar yaşamı olumsuz etkilerken can kayıplarına neden oldu.Kırıkkale'nin Çerikli beldesinde 3 evi su basarken, mahsur kalan yaşlı bir çift, merdivenle kurtarıldı.Ordu'da dereler taştı. Korgan, Çatalpınar, Çamaş ve Fatsa ilçelerinde ev ve işyerlerini su bastı.Sivas'ın Kangal ile Yıldızeli ilçelerinde sel maddi hasara neden oldu. Bazı ev ve işyerlerini su bastı.Kastamonu Devrekani'de tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düştü. Hatice Başlı (45) ağır yaralandı.Ağrı Diyadin'de önceki gün pancar toplayan Naime Polat (48) ve çocukları Musa (11) ile Pınar'ın (4), doludan korunmak için köprü altına girdiği ve burada sel sularına kapılarak can verdikleri ortaya çıktı.