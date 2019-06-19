Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları 19 Haziran bilet sorgulama

sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları 19 Haziran bilet sorgulama

19 Haziran çekilişini yakından takip eden vatandaşlar geçen hafta devir eden sonuçları büyük bir merakla bekliyor. Geçtiğimiz hafta 939. kez gerçekleşen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen olmamış ve 792.546,86 TL devretmişti. 5 bilen kişi sayısı ise 9 olmuştu. Peki, saat kaçta açıklanacak? İlgili sonuçlar açıklandıktan sonra 19 Haziran MPİ Şans Topu bilet sorgulama işlemlerinizi haberimizin içerisindeki panel aracılığı gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.6.2019 09:29
Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları 19 Haziran bilet sorgulama

Şans Topu sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta 792.546,86 TL'lik büyük ikramiyenin devretmesi neticesinde Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULA 19 HAZİRAN

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 19 Haziran 2019 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

Sonuçlar açıklandıktan sonra MPİ Şans Topu bilet sorgulama işleminizi aşağıdaki panelimiz aracılığıyla yapabilirsiniz.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları 19 Haziran bilet sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN