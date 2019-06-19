Sırtında taşıdığı kızını üniversite mezunu yaptı

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Karaman'da anne Yaşar Erkaraman (55), doktorların "Hiçbir şekilde kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz." Dediği kızı yıllarca sırtında taşıyarak okula götürdüğü kızı Ayşe Erkaraman (23) üniversiteden mezun oldu. İlkokula sırtında taşıyıp götürdüğü ve eğitimi boyunca yalnız bırakmadığı serebral palsi hastası Ayşe Erkaraman üniversiteden mezun olma gururunu yaşıyor. Anne Yaşar Erkaraman, "İlkokul çağına gelince kızımı sırtımda okula götürüp getirdim, 8 yıl okulda kızımla bekledim. Yeri geldi sınıfta yanında oturdum, yeri geldi okulda camları sildim" diyerek duygularını dile getirirken, zorlu süreci başarıyla tamamlayan Ayşe Erkaraman ise "Bazen pes ettiğim, 'Yapamayacağım' dediğim anlar oldu. Ama insan istediği zaman her şeyi başarabilir. Umuyorum ki benim gibi engelli olarak dünyaya gelen insanlara örnek olurum" ifadelerine yer verdi.