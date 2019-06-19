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Son dakika haber: Meteoroloji'den ve uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 19 Haziran

, Türkiye geneline ilişkin tahmin raporlarını son dakika olarak açıkladı. Meteoroloji, resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu hava durumu verilerinde birçok il için uyarısında bulunurken, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar için tedbirli olunmasını tavsiye etti. hava durumu bilgisini de paylaşan MGM, ülke genelinde sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bilgisini not düştü. İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok il için kuvvetli yağışa dikkat çekilirken, saat detayı belirtildi. Peki, bugün hava nasıl olacak? Yağışlar ne kadar sürecek? Haberimizin detaylarından, 19 Haziran 2019 Çarşamba günü için Meteoroloji'nin hava durumu tahmin raporlarına ulaşabilir, merak ettiğiniz illerin bugünkü sıcaklık değerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.6.2019 07:10 Güncelleme Tarihi: 19.6.2019 07:10
Son dakika haber: Meteoroloji'den sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 19 Haziran

Haziran ayının sonlarına yaklaşırken, İstanbul başta olmak üzere birçok il sabah saatlerine sağanak yağış ile uyandı. Durum böyle olunca, gerek işlerine gerekse çeşitli yerlere gidecek olan bireyler 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu ile son tahmin raporlarını görüntülemeye çalışıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de, 19 Haziran 2019 Çarşamba günü için hava durumu verilerini son dakika olarak ilan etti. İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok il için sağanak yağışa dikkat çeken MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar için tedbirli olunmasını önerdi. Öte yandan, Marmara bölgesi için de gök gürültülü sağanak yağış bilgisi bulunurken, saat detayı da paylaşıldı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 19 HAZİRAN

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin 19 Haziran 2019 Çarşamba günü için son dakika hava durumu verilerine ulaşabilir, İstanbul başta olmak üzere merak ettiğiniz illerin tahminlerini görüntüleyebilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;

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Son dakika haber: Meteoroloji'den sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 19 Haziran
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