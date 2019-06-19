Yeni bir yüz için ilk operasyon

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Hatay'da, eski erkek arkadaşının yüzüne asit atarak hayatını kararttığı 19 yaşındaki Berfin, 12 saat süren ilk ameliyatını oldu. Birbirine yapışık üst dudak ve burnu ayrılan yeni burun delikleri oluşturulan, göz kapaklarına da operasyon yapılan Berfin'in yüzüne, 1.5 ay sonra yapılacak ikinci ameliyatta kendi vücudundan elde edilecek pürüzsüz deriler nakledilecek. Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dershaneden evine dönerken, eski erkek arkadaşının asit atması sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün büyük bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek, dün ilk ameliyatını oldu. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Acıbadem Hastanesi'nde yapılan ve 12 saat süren ameliyatı gerçekleştiren Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf, "Berfin'in göz kapaklarındaki problemler giderildi. Ağız çevresindeki çekintiler, şekil bozuklukları düzeltildi. Üst dudak ve burnun birbirine yapışmıştı, burun delikleri kaybolmuştu, bu problemleri çözdük. Olmayan burun deliği oluşturuldu. Burnun şekli, eğriliği düzeltildi. Yüzün derisini değiştirmekte kullanacağımız yeni deriyi elde etmek için konulması gereken silikon aparatlar boyun ve yüz bölgesine yerleştirildi" dedi."Doğrudan doku genişletmeyle elde edeceğimiz yeni ve pürüzsüz deriyle yara bölgelerinin kaplayıp, yanık bölgelerin derilerini değiştireceğiz" diyen Prof. Dr. Mutaf, sözlerine şöyle devam etti: "Büyük değişiklikler ikinci ameliyatta ortaya çıkacak. Ama şu anda da Berfin'in genel görüntüsünde, ağız ve göz kapağı fonksiyonlarında, onu rahatlatacak çok büyük değişiklikler olduğunu söyleyebilirim. Bu ameliyatın başarısıyla ilgili, kritik bir 3-4 günümüz var. 12 saatlik açlıkla birlikte ekip olarak çok yorulduk. Bir kısmımız hastanede onu takip edeceğiz, bir kısmımız da evimize gidip dinleneceğiz. Önümüzdeki 1.5 aylık süreçte, 3 günlük aralıklarla doku genişletme işlemi yapacağız. 1.5 ay sonra da Berfin'in ikinci ameliyata hazır olacağını düşünüyorum."