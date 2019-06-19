Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 21 Haziran BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler

Yeni hafta ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler

Her hafta müşterileri tarafından merakla araştırılan ürünler kataloğu bu hafta da tüketiciler tarafından araştırılıyordu. Yeni haftaya ait BİM aktüel ürünler listesi BİM internet sitesinde yayınlandı. Birbirinden cazip fırsatlarla BİM indirimli ürünler listesini araştıran bireyler Cuma günü itibariyle yeni ürünlere BİM mağazalarından ulaşabilecekler. Peki, yeni haftanın aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Giriş Tarihi: 19.6.2019 15:25 Güncelleme Tarihi: 19.6.2019 15:29
Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 21 Haziran BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler

Her hafta uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerine sunan BİM marketler zinciri bu hafta da aktüel ürünleri satışa çıkarmaya hazırlanıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta bireyler tarafından merakla araştırılırken, bu haftanın indirimli ürünler listesi belli oldu. Peki, 21 Haziran 2019 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimli ürünler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak ise hiç şüphesiz, DİJİTSU marka hava soğutucu bulunuyor. Öte yandan, oyun meraklılarını da yakından ilgilendiren Razer marka oyuncu faresi dikkat çekiyor. Katalogda son derece çeşitli ev ekonomisi ürünleri de bulunurken, birbirinden iddialı fırsatlar bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 21 Haziran BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 21 Haziran BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN