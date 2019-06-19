Zafer turu

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul yaşayan 32 yaşındaki Pınar Yılmaz, doğuştan ortopedik engelliydi, geçen yıllarda lenf kanserine de yakalandı. Tek isteği tedavisi bittiğinde motosikletle İtalya turu yapmaktı. Pınar Yılmaz, Türkiye Motosiklet Federasyonu pist yarışçısı kardeşi İlayda Yağmur Yılmaz'ın artçısı olarak İtalya'ya, hayaline doğru yola çıktı. Üstelik onlara 10 yaşındaki kız kardeşleri Deva Su da eşlik etti. İki motosiklet ve iki araçla tüm önlemlerini alarak, 15 gün sürecek ve Venedik'te sonlanacak tur için motosikletle yola düştüler. 15 günlük yol hikâyelerini belgesele dönüştürecek Motorcycles Diaries ekibiyle yola çıkan 3 kız kardeş, Yamaha Motor Türkiye'nin de desteğiyle motosiklet tutkularını gerçeğe çevirdi. Pınar Yılmaz şunları söyledi: "İlk uzun motor yolculuğumdu, ilk deli gibi yağmurun altında sürüşümdü, ilk yurtdışına çıkışım ve ilk kez bir motosiklet pistini ziyaret edişimdi. Birkaç gün Yunanistan'da kaldık, Meteora bölgesi çok dikkatimi çekti. Ve tabii ki İtalya. Oraya adım attığım andan itibaren bir rüyanın içindeydim sanki... Yanımda en güzel yoldaşlarım olan kardeşlerim ve hayalini kurduğum Venedik'te gondola binip hayalimin gerçekleştiği o anda "çok acı çektin, çok zorlu yoldan geçtin, ama işte zafer gerçekten senin" dedim kendi kendime..."