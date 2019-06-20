5 şehirde 5 cinayet

BUGÜN NELER OLDU

Bursa, Karabük, Elazığ, Kastamonu ve Niğde, art arda işlenen cinayetlerle sarsıldı. Bursa'da önceki gece saat 01.00 sıralarında Altınova mahallesindeki boş arsadan önce bir kadınla bir erkeğin tartışma sesleri ardından 2 el silah sesi duyuldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, bir kamyonetle köprü duvarı arasında bir kadın cesedi buldu. Cesedin Nazan Kırkgöz'e (30) ait olduğunu belirlendi. Ceset morga kaldırılırken, polis kaçan zanlıyı arıyor.Karabük'te, emekli işçi Ali Gün (60), üniversite mezunu oğlu Emirhan Gün (26) ile bilgisayar başında fazla zaman geçirdiği gerekçesiyle tartıştı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, baba Gün mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu, kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinde bıçakladı. Sokağa fırlayarak komşularından yardım isteyen ve hastaneye kaldırılan talihsiz genç hayatını kaybetti.Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Kamışlı Köyü'nde eski muhtar Mehmet K. (62) ile yeni muhtar Ali Çetin (56) ve amcası Mehmet Çetin arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir anda tabancasını çıkaran Mehmet K., Ali Çetin ile amcasına ateş açtı. Ayağından vurulan Ali Çetin yaralanırken, amca Mehmet Çetin ise vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla öldü. Mehmet K. jandarmaya teslim oldu.Kastamonu'da, aralarında husumet bulunan İlkan Türkmenoğlu (34) ve kuzeni Hüseyin S. (28) önceki akşam sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce, Hüseyin S., belindeki tabancasını çıkararak kuzenine ateş etti. Türkmenoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.Niğde'nin Bor ilçesinde aralarında husumet bulunan Mahmut Taşkın ve C.D. pazar yerinin girişinde karşılayınca tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, C.D., Mahmut Taşkın'a av tüfeğiyle ateş etti. Ağır yaralanan Taşkın, kaldırıldığı hastanede öldü./ SABAH