Al Pacino ile Amerika'da buluşan Türk oyuncu kimdir? 20 Haziran Hadi İpucu sorusu cevabı

Hadi yarışması, mobil platformlara getirdiği farklılık ile hemen hemen her gün on binlerce kişiye hitap ediyor. Bugün saat 12.30'da yapacağı magazin yarışması da oldukça yakından takip ediliyor. Peki, Hadi'nin bugün yapacağı bilgi yarışmasının ipucu sorusunun cevabı ne? İşte Hadi Instagram hesabından yapılan paylaşım:

'Bugünkü ipucumuz oyunculuk kariyerini yurt dışında devam ettirmeyi hedefleyen bir oyuncumuz ile ilgili sevgili hadiciler. Yeni bir projede rol almak için Amerika'da bulunan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde usta oyuncu Al Pacino ile bir araya geldi. Sizce kimden bahsediyoruz?' İşte, 20 Haziran Hadi İpucu sorusu cevabı…

20 HAZİRAN HADİ İPUCU SORUSU CEVABI! AL PACİNO İLE AMERİKA'DA BİR ARAYA GELEN TÜRK OYUNCU KİMDİR?

Hadi'nin bugün saat 12.30'da yapacağı bilgi yarışmasının ipucu sorusu cevabını sizler için hazırladık.