Beykoz’da bisikletli ulaşım dönemi başladı

Özellikle belirli saatlerde artan trafik sorununa alternatif sağlamayı, sağlıklı yaşam ve turizme canlılık getirmeyi amaçlayan paylaşımı bisiklet sistemi, Beykoz sahilde 17 noktada kurulacak. İlk istasyon ise Küçüksu'da 21 Haziran Cuma günü hizmete girecek.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: "İSBİKE istasyonlarımız hayırlı uğurlu olsun."



Başkan Murat Aydın: "Beykoz'umuzda bisiklet kenti olma yolunda ilk ve önemli adımı paylaşımlı bisiklet sistemi ile hayata geçiriyoruz. Sistemin modelini oluşturduk ve İBB, İSPARK işbirliği ile altyapısını hazırladık. 31 Mart Yerel Seçimleri'nden önce paylaşımlı bisiklet modelini ulaşıma entegre etmek sözlerimizden biriydi. Hamdolsun bu sözümüzü yerine getiriyoruz. İlkini Küçüksu'da açtığımız İSBIKE istasyonlarımızın diğerlerini de açarak ilçe sakinlerimizin hizmetine sunacağız. 17 tane olan hattımız, Anadoluhisarı Küçüksu çayırı Marmara Üniversitesi Spor Fakültesi önünden başlayacak, Çubuklu, Paşabahçe, Merkez, Yalıköy ve Tokatköy'den geçip Türk-Alman Üniversitesi'ne kadar gidecek. Böylece bu son noktada öğrencilerin ulaşımına da katkı sunmuş olacağız. Sahilin tadını, trafiğe takılmadan, ilk yarım saati ücretsiz bisikletlerle çıkaracağınız İSBİKE istasyonlarımız hayırlı uğurlu olsun." dedi.





İSBİKE AKILLI BİSİKLET BEYKOZ DURAK YERLERİ

Küçüksu Çayırı 1,2- Mihrabat Korusu Girişi, Kanlıca, Sahilboyu Otobüs Durağı, Çubuklu İskelesi, Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi, Şehit Bülent Kocabıyık Parkı, Beykoz Devlet Hastanesi, Paşabahçe, Beykoz Belediyesi, Beykoz Merkez, Beykoz Çayırı, Ortaçeşme Otobüs Durağı, Akbaba Merkez Otobüs Durağı, Türk-Alman Üniversitesi.

İLK YARIM SAAT ÜCRETSİZ

ISBIKE bisikletlerini kiralamak çok kolay. İlk yapılması gereken cep telefonuna ISBIKE uygulamasını indirip üye olmak. Ardından seyahat başına kontör yükleyerek ya da farklı abonelik tiplerinden birini seçerek bisiklet kiralanabiliyor. Uygulamadan alınan kod bisiklet istasyonuna giriliyor ve kilidi açılan bisiklet hemen alınabiliyor. Bırakırken ise sadece boş olan istasyona bisikleti bırakmak yeterli oluyor. Avantajlı abonelik sisteminde ilk yarım saatlik kullanım için herhangi bir ücretlendirme yapılmıyor.

AKILLI BİSİKLET PAYLAŞIM SİSTEMİ NEDİR?

Bisiklet severlere alternatif ulaşım sunan, bisiklet taşıma zorunluğunu kaldıran, kentteki ulaşım ağına entegre olabilen sürdürülebilir bir sistem. Amacı 3 – 5 km uzunluğundaki ara mesafelere motorlu araç kullanmak zorunda kalmadan gidilebilmesini sağlamak.