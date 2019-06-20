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‘Biz Anadoluyuz’ ’de

Ercan TOPAÇ
ERCAN TOPAÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2019
‘Biz Anadoluyuz’ Tunceli’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Ordu'dan Tunceli'ye gelen 52 öğrenci ve öğretmen, Vali Tuncay Sonel'i ziyaret etti. Öğrencileri kentte misafir etmekten mutluluk duyduğunu belirten Vali Tuncay Sonel, "Buraları gezmeniz, görmeniz, tanımanız kültürler arası tanışma-dayanışma ve siz gençlerin bilgi ve görgülerinin artması açısından da son derece önem taşıyor. İnşallah Tunceli'den keyifli ve öğretici hatıralarla dönersiniz" dedi. Tunceli'de üç gün misafir olan öğrenciler, kentin doğal güzelliklerinin yanı sıra, tarihi ve turistik yerlerini de gezme fırsatı yakaladı.
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‘Biz Anadoluyuz’ Tunceli’de
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