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Kazadan iki yeni babanın dramı çıktı

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2019
Kazadan iki yeni babanın dramı çıktı
İZMIR'DE kahvehane işleten 11 yıllık evli Vedat Özer tüp bebek yöntemiyle 27 gün önce babalık sevincini yaşadı. Çocukluk arkadaşı boyacı Orhan Seyrek (36) ise evlendikten 5 yıl sonra 20 gün önce baba oldu. İki arkadaş ilk babalar günleri olan 16 Haziran'da bunu kutlamak için biraraya geldi. Özer kullandığı motosiklet ile yol kenarında park halşnde duran otobüse çarptı. Önce Özer, bir gün sonra da Seyrek vefat etti. İki arkadaş aynı mezarlıkta yan yana defnedildi. İki arkadaşın yatalak annelerine eşleri bakılıyordu.
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Kazadan iki yeni babanın dramı çıktı
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