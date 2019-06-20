Kırkikindi yağmurları nedir? Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, ne zaman biter?

Halk arasında Kırkikindi yağmurları olarak bilinen yağışlar yaz mevsimine girmemizle sıkça duyulmaya başladı. Bu yağış tipi koşullara göre dolu şeklinde de görülebilir. Terimi ilk kez duyanlar '' Kırkikindi yağmurları nedir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, ne zaman biter?

KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARI NEDİR?

Kırkikindi yağışları, Anadolu'da kış ve yaz başlarında genelde öğleden sonra, ikindi saatlerinde görülen konveksiyonel yağışlara halk arasında verilen isimdir.