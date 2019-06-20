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Yaz mevsiminin gelmesiyle yağmurları nedir sorusunun yanıtı merak edildi. İkindi vaktinde başlayan bu yağışlar yıldan yıla farklılık gösterir. 40 gün sürdüğü için bu ismi alan yağmur tipi ikindi vaktinde başlar. Yağışlar konvektif yağışlarda olduğu gibi kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde görülür. Kelime terimini ilk kez duyanlar ‘’? Kırkikindi yağmurları ne ve biter?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler…

Giriş Tarihi: 20.6.2019 23:10 Güncelleme Tarihi: 20.6.2019 23:18
Kırkikindi yağmurları nedir? Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, ne zaman biter?

Halk arasında Kırkikindi yağmurları olarak bilinen yağışlar yaz mevsimine girmemizle sıkça duyulmaya başladı. Bu yağış tipi koşullara göre dolu şeklinde de görülebilir. Terimi ilk kez duyanlar '' Kırkikindi yağmurları nedir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, ne zaman biter?

KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARI NEDİR?

Kırkikindi yağışları, Anadolu'da kış ve yaz başlarında genelde öğleden sonra, ikindi saatlerinde görülen konveksiyonel yağışlara halk arasında verilen isimdir.

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Kırkikindi yağmurları nedir? Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, ne zaman biter?
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