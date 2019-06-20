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'de seyir halindeki tırda

'de, hareket halindeyken çıkan cam yüklü tırda maddi hasar oluştu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2019 10:14

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Çırak yönetimindeki 61 K 0683 plakalı tır, Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu Damlama mevkisinde ilerlerken yanmaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü aracı park ettikten sonra tırdan uzaklaştı. Kısa sürede büyüyen yangında, alevler tırın büyük bölümünü kapladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Bu arada, sürücünün, Adana'dan aldığı yükü Kazakistan'a götürmek için yola çıktığı öğrenildi.

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Mersin'de seyir halindeki tırda yangın
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