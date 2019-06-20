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Otomobil park halindeki otobüse çarptı: 4 yaralı

’in Bayraklı ilçesinde, aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil, park halindeki otobüse çarptı. , otomobildeki 4 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2019 07:49 Güncelleme Tarihi: 20.6.2019 07:49
Otomobil park halindeki otobüse çarptı: 4 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Anadolu Caddesi Soğukkuyu mevkii Örnekköy yol ayrımı yakınında meydana geldi. Bayraklı yönünden Karşıyaka yönüne giden ve aşırı hız yaptığı öne sürülen 35 AV 8050 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, park halindeki 45 HN 295 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, 110 AKS ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Otomobil park halindeki otobüse çarptı: 4 yaralı
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