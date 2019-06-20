Öykü Arin için zamanla yarış

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Öykü Arin Yazıcı'nın ailesi kök hücre bağışı sonrası toplanan, 100 bine yakın numunenin ve yeni bağışlardan elde edilen numunelerin bir an önce taranması için Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu. 2018'in Kasım ayında, JMML teşhisi koyulan ve 6 aydır Antalya'da özel bir hastanede tedavi gören, dört yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için anne-babası ve 'Öykü Arin'e Umut Ol Ekibi' tarafından, İzmir Kıbrıs Şehitleri Caddesinde basın açıklaması yapıldı. Öte yandan Öykü Arin'e babasından yapılan naklin yüzde 98.5 tuttuğu bildirildi. AA