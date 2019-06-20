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Polisin istihbaratıyla 12 ton esrar yakalandı

Giriş Tarihi: 20.6.2019
Polisin istihbaratıyla 12 ton esrar yakalandı
TÜRK narkotik ekiplerinin istihbaratı üzerine, İtalya ve İspanya kolluk kuvvetlerince Akdeniz'de Cezayir açıklarında bir gemiye düzenlenen operasyonda 12 ton esrar ele geçirildi, Ukrayna uyruklu 8 kişilik mürettebat tutuklandı. Türk emniyeti İtalya ve İspanya'daki muhataplarına Cezayir açıklarındaki Moldova bayraklı "ELG" isimli gemide esrar taşındığını ilettince uluslararası sularda operasyon yapıldı. Öte yandan ABD'nin Pensilvanya eyaletinde limana yanaşan bir kargo gemisinde piyasa değeri 1 milyar doları bulan 16.5 ton kokain ele geçirildi. AA
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Polisin istihbaratıyla 12 ton esrar yakalandı
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