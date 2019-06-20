BUGÜN NELER OLDU

Yurt genelinde etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti.Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Yekbas beldesinde, arazide hayvanlarını otlatan Davut Atıl, üzerine yıldırım düşmesi sonucu öldü.Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Bağlarbaşı ve Dereköy mahallelerinde, önceki gece dağdan inen çamurlu yağmur suları nedeniyle bazı evleri su basarken, D-650 karayolu da çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Sel sularında mahsur kalan araçlar, iş makineleriyle kurtarılırken, sel sularının taşıdığı molozların rayları kaplaması nedeniyle Ankara - İstanbul Yüksek Hızlı Tren seferleri de geçici olarak durduruldu.İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin bazı bölgelerinde sabah saatlerinde aniden etkili olan sağanak nedeniyle trafik aksadı. Seyrantepe mevkisi TEM bağlantı yolunda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde, 2 saat süren şiddetli sağanak nedeniyle müstakil evleri su basarken, ekili alanlar zarar gördü.Düzce'nin Gölyaka ilçesinde aniden yağmurun ardından Hacıyakup köyünde dereler taşınca 20 evi su bastı. Evlerde mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Kırıkkale'nin Osmangazi mahallesinde sağanak sonrası oluşan selde, evini su basan Selbiye Kahraman (79), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Burdur'da sağanak yağış nedeniyle kent merkezinden geçen dere taştı, bazı sokak ve caddeler göle döndü.SABAH