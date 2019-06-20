Sahte EFT mesajı ile dolandırıldı

BUGÜN NELER OLDU

Maddi olarak sıkışan ve aracını bir internet sitesi üzerinden satışa koyan Yalovalı İskender Karahasan adlı vatandaş bir süre sonra adının G.Ü olduğunu söyleyen bir şahıs tarafından arandı. Filmlere konu olacak dolandırıcılık ise bu telefon sonrasında başladı. Eskişehir'den aradığını vurgulayan G.Ü aracı görmek için Yalova'ya geleceğini dile getirdi. Ardından randevulaşan alıcı ve satıcı Yalova'da buluştular. İskender Karahasan adlı şahıs başına geleceklerden habersiz aracına aldığı şahıslarla bir şehir turu yapıp aracı gösterdi. G.Ü adlı şahıs aracı çok beğendiğini ve fiyatta anlaşmaları halinde satın alacağını dile getirdi. Bir süre pazarlık yapan İskender Karahasan ve G.Ü 58 bin TL'de anlaştılar. Ardından satış işlemleri için Yalova'daki bir notere giden Karahasan, G.Ü'den parayı istedi. G.Ü ise paranın banka hesabında olduğunu, banka numarasını verirse hemen EFT yapacağını söyledi.Ardından da verilen hesap numarasında EFT'nin gerçekleştirildiğini gösteren bir mesajı Karahasan'a gösterdi. Karahasan hesabını kontrol ettiğinde paranın yatmadığını görüp alıcıya bunu söyledi. G.Ü. ise EFT işlemlerinin 10 dakika gecikmeli gerçekleştiğini belirtti. Bunun üzerine noterde satış işlemini yapan Karahasan aracı şahsa verdi. Şahıs ise aracı alarak uzaklaştı. Ancak hesabı tekrar kontrol eden İskender Karahasan paranın halen hesabına yatmadığını gördü ve G.Ü'yü aradı. Telefona ulaşamayan Karahasan dolandırıldığını anlayarak durumu polise bildirdi.Bir süre sonra G.Ü adlı şahıs Karahasan'ı arayıp EFT tarihinde yanlışlık yaptıklarını ve yeniden EFT yapacaklarını belirtti. Bir süre daha bekleyen ancak parasını bir türlü alamayan Karahasan G.Ü adlı şahsı yeniden aradı. Şahıs EFT yapamadığını bir gün sonra Yalova'ya geleceğini ve parayı elden getireceğini belirtti. Ertesi gün şahsı arayan Karahasan telefona ulaşamadı. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Karahasan aracın İzmir'de bir galeriye satıldığını öğrendi. Galeriye ulaşan mağdur adam aracın dolandırıcılık yöntemi ile kendinden alındığını dile getirdi. Ancak galerici durumun kendisini ilgilendirmediğini belirtti. Ben yandım başkaları yanmasın diyen Karahasan, "Araç aynı gün içerisinde başka bir şahsa daha satıldı. Şu anda bir internet sitesinde aracım halen satılık durumda. 3 kere satış gördü ve plakaları değiştirildi. Ben bunu yapanların şebeke olduğuna eminim" diye konuştu.Maddi sıkışıklığını gidermek için aracını satmak istediğini belirten Karahasan, "Ben aracımı satıp borçlarımı ödemek isterken bir dolandırıcının kurbanı oldum. Aracım da elimden gitti. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum. Ama orada da bir hareket yok. Bu olay sonrasında eşim ve çocuklarımla tartıştım. Evden ayrıldım. Yuvam dağıldı. Çoğu kez kendimi öldürmeyi düşünüyorum. Akrabaların kendime bir şey yapmamdan korkarak beni yalnız bırakmıyorlar" dedi.