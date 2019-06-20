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Sahte mesajıyla otomobilini kaptırdı

Yalova’da internet üzerinden otomobilini satışa çıkaran İskender Karahasan, alıcı gibi Eskişehir'den gelen bir kişi tarafından, anlaştıkları 58 bin TL'nin hesabına yatırıldığını gösteren sahte mesaj ile kandırılarak, dolandırıldı. Karahasan'ın mesajı görünce satışını gerçekleştiridği otomobil, önce bir galericiye ardından da başka bir kişiye satıldı. Otomobili yeni sahibi tarafından internetten satışa sunulan Karahasan, “Yuvam dağıldı. Perişan durumdayım” dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2019 14:28 Güncelleme Tarihi: 20.6.2019 14:41
Sahte EFT mesajıyla otomobilini kaptırdı

İskender Karahasan, maddi sıkışıklık yaşayayınca otomobilini, internet üzerinden satışa çıkardı. Adının G.Ü. olduğunu söyleyen bir kişi, alıcı olarak Karahasan'ı aradı. İkili randevulaştı. Eskişehir'den Yalova'ya gelen G.Ü., test etmek için Karahasan ile bilikte otomobille şehir turu attı. İskender Karahasan ile G.Ü., pazarlık sonucu 58 bin TL'ye anlaştı. İkili notere gitti. Karahasan burada parayı istedi. G.Ü. de paranın banka hesabında olduğunu, hesap numarası vermesi halinde parayı yapabileceğini söyledi. Ardından Karahasan'ın verdiği hesap numarasına EFT işleminin gerçekleştirildiğini gösteren bir mesajı, gösterdi. Karahasan hesabını kontrol ettiğinde ise paranın olmadığını gördü. Bunun üzerine G.Ü., EFT işlemlerinin gecikmeli olarak gerçekleştiğini söyledi. İskender Karahasan, söylenenlere inanıp, aracın satışını gerçekleştirdi. G.Ü. otomobili alıp, gitti.

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Sahte EFT mesajıyla otomobilini kaptırdı
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