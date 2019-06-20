Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları 19 Haziran bilet sorgulama

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi dün akşam gerçekleştirilen 19 Haziran Şans Topu çekilişi ile sona erdi. Geçen hafta gerçekleşen çekiliş neticesinde Şans Topu sonuçları için ilgili daha da arttı. Dün, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

MPİ ŞANS TOPU SONUÇLARI 19 HAZİRAN

MPİ Şans Topu çekilişinin hemen ardından sonuçlar Ankara'da ve dijital olarak Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.40'ta çekildi ve 22.00'ye doğru açıklandı.

İşte dün akşam yapılan çekilişte kazandıran şanslı numaralar...