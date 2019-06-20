Sıcak havalarda diyabet hastalarının dikkat etmesi gereken 6 önemli uyarı nedir? İşte detaylar...

Diyabet hastalarının son derece dikkatli yaşam sürdükleri herkes tarafından bilinir, bu dikkat seviyesi yaz aylarında oluşan sıcak havalarda 2 kat daha artıyor. Uyku düzeni değişmesi ve vücudun terlemesiyle oluşan sıvı kaybının sonucunda diyabet hastalarının kan şekeri oranlarında dengesizlikler oluşturabiliyor. Peki yaşam kalitesini düşüren bu olumsuz durumlardan korunmak için diyabet hastalarının sıcak yaz günlerinde nelere dikkat etmesi gerekiyor? İşte dikkat edilmesi gereken 6 önemli uyarı...

SICAK HAVALARDA DİYABET HASTALARI NELERE DİKKAT ETMELİ?

İşte detaylar;

1- ACİL OLMADIKÇA ÖĞLE VAKİTLERİ DIŞARI ÇIKMAYIN

Güneşin zararlı ışınları nedeniyle vücutlarda yanıklar görülebilir. Yaz aylarında gittikçe artan hava sıcaklıkları nedeniyle, diyabet hastalarının çok acil olmadığı sürece güneş ışınlarının dik geldiği öğle vakitleri yerine, sabah erken ve akşamüzeri saatlerinde dışarı çıkmaları önerilmektedir. Öğle saatlerini dışarıda geçiren hastaların ise şemsiye kullanması ya da gölge alanları tercih etmesi gerekir.

2- BESLENME VE UYKU DÜZENİNE DİKKAT EDİN

Özellikle aşırı sıcak bölgelerde yaşayan diyabet hastalarının, klimalı ortamlarda bulunmaları, beslenme ve uyku düzenlerine dikkat etmeleri de çok önemlidir. Aksi halde sıcak hava kan şekerini olumsuz yönde etkileyerek, yaşamı tehdit edebilecek boyutlara varabilir.

3- SU TÜKETİMİNİ İHMAL ETMEYİN

Diyabet hastalarının yazın direkt güneş ışınlarıyla temas etmesi sakıncalıdır. Çünkü güneşe maruz kalmak, terlemeyle birlikte sıvı ve elektrolit kaybına da neden olabilir. Bu da kan şekerinin yükselmesine ve kan basıncının düşmesine yol açabilir. Bu nedenle yaz mevsiminde diyabet hastalarının bol miktarda sıvı tüketmesi önerilmektedir.

4- YAZ MEYVELERİ TÜKETİMİNİ SINIRLANDIRIN

Glisemik indeksi yüksek olan karpuz, kavun, üzüm, şeftali, kiraz gibi yaz meyvelerinin az miktarda tüketimi çok önemlidir. Çünkü bu gibi meyvelerin diyabet hastaları tarafından fazla tüketilmesi, hiperglisemi yani kan şekerinin yükselmesine neden olmaktadır.

5- ARA ÖĞÜNLERİ ATLAMAYIN

Aşırı sıcakların yaşandığı yaz aylarında günlük öğünlerini kontrol altına alması gereken diyabet hastalarının öğün atlamaması çok önemlidir. Özellikle kahvaltı zamanı iyi ayarlanıp, öğle yemeği zamanında yenilmelidir. Çünkü öğün atlama ve düzensiz beslenme hiperglisemiye neden olur ve kan şekeri dengesinin bozulmasına yol açar. Kızartma gibi yağlı yiyeceklerden ve kırmızı etten uzak durulması, bol taze sebze tüketimine özen gösterilmesi önerilmektedir.

6- TOPRAK ALANLARDA VE PLAJDA ÇIPLAK AYAKLA DOLAŞMAYIN

Diyabet hastalarının yara iyileşme hızı düşük olduğu için ayaklarının yaralanmaması çok önemlidir. Ayakta oluşan, çatlak ve kesikler vücutta enfeksiyona yol açabilmektedir. Diyabetli hastalarda ayaktaki sinirler etkilendiğinden kumların sıcaklığı hissedilmeyebilir. Bu durum ayak yaralarına yol açabilir. Yazın diyabetlilerin plajda ve toprak alanlarda çıplak ayakla dolaşmaması, denize girerken özel sandaletlerini çıkarmamaları önerilmektedir.