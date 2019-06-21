2019 resimli cuma mesajları ile yakınlarınızı sevindirin! Hayırlı cumalar mesajları kısa ve uzun sözleri...

Dilerseniz WhatsApp dilerseniz instagram dilerseniz Twitter dilerseniz SMS dilerseniz de Facebook yoluyla yakınlarınıza en güzel anlamlı resimli cuma mesajlarını gönderebilirsiniz. Bu mübarek gün camiler dolacak, eller semaya yükselecek. Hem kendinizi hatırlatın hem de yakınlarınızı hatırlayın. Birbirinden yeni, özgün resimli 2019 cuma mesajları ile mutlu edin mutlu olun... Dualarımızda şehitlerimizi, 15 Temmuz'da vatan savunması için hürriyet için can veren şehit ve kahramanlarımızı unutmamalıyız.

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