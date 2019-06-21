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2019 resimli ile yakınlarınızı sevindirin! Hayırlı cumalar mesajları kısa ve uzun sözleri...

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde en güzel 2019 resimli ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. İslam alemi için son derece mübarek olan Cuma gününün huzurunu, mutluluğunu ve nurunu yaşadığımız bu günde tüm inanalara hayırlı cumalar! Bu sabahtan itibaren müslümanlar kendi aralarında ailelerine, dostlarına arkadaşlarına, uzakta yaşayan yakınlarınıza en güzel kısa ve uzun cuma görsellerini, cuma sözlerini gönderebilirsiniz. 2019 burada...

Giriş Tarihi: 21.6.2019 10:19
2019 resimli cuma mesajları ile yakınlarınızı sevindirin! Hayırlı cumalar mesajları kısa ve uzun sözleri...

Dilerseniz WhatsApp dilerseniz instagram dilerseniz Twitter dilerseniz SMS dilerseniz de Facebook yoluyla yakınlarınıza en güzel anlamlı resimli cuma mesajlarını gönderebilirsiniz. Bu mübarek gün camiler dolacak, eller semaya yükselecek. Hem kendinizi hatırlatın hem de yakınlarınızı hatırlayın. Birbirinden yeni, özgün resimli 2019 ile mutlu edin mutlu olun... Dualarımızda şehitlerimizi, 15 Temmuz'da vatan savunması için hürriyet için can veren şehit ve kahramanlarımızı unutmamalıyız.

EN GÜZEL 2019 RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA!

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2019 resimli cuma mesajları ile yakınlarınızı sevindirin! Hayırlı cumalar mesajları kısa ve uzun sözleri...
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