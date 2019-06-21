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21 Haziran nedir? - Google'da Yaz Gündönümünü doodle yaptı! Yaz Gündönümü'nde neler oluyor?

için Google arama motorunda merak edilenler araştırılmaya başlandı. ile birlikte hava sıcaklıklarında genelde fark edilir bir artış olur. Yaz Gündönümü 2019 konusu arama motoru Google tarafından doodle yapıldı. 21 Haziran tarihinde gerçekleşen bugünde Yengeç Dönencesi güneş ışınları dik açı ile alacak. Bu merakla beklenen günde Ekvatorun kuzeyinde yaşayanlar, tek bir günde en fazla güneş ışığının tadını çıkaracak. Sıcaklıkların bastıracağı bugünden itibaren dünyadaki etkileşim gözle görülür bir şekilde fark edilecek. Peki en uzun gündüzünün alameti nedir?

Giriş Tarihi: 21.6.2019 08:34 Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 08:35
21 Haziran Yaz Gündönümü nedir? - Google'da Yaz Gündönümünü doodle yaptı! Yaz Gündönümü'nde neler oluyor?

Güneş'in gökte en tepede olduğu zamanı temsil eden , yazın da başlangıcını temsil ediyor. Vatandaşlar Google'da '' nedir? En uzun günde neler meydana gelir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Mevsimler arası geçişte bugünün önemi tarih boyunca devam etmiştir. En uzun günün başlayacağı bugünde sıcaklıkların başladığını hissedecek ve yaz döneminin iyice bastırdığı döneme gireceğiz. Peki 21 Haziran'ın önemi nedir? İşte Gündönümüne dair merak edilenler…

21 Haziran tarihinde Yaz Gündönümü ekinoks konusunda Google'dan sürpriz geldi! Böylelikle milyonlarca farklı kullanıcı doodle ile birlikte Yaz Gündönümü () konusunda detaylı bilgi sahibi olmak için araştırmalara başladı.

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