21 Haziran Yaz Gündönümü nedir? - Google'da Yaz Gündönümünü doodle yaptı! Yaz Gündönümü'nde neler oluyor?

Güneş'in gökte en tepede olduğu zamanı temsil eden yaz gündönümü, yazın da başlangıcını temsil ediyor. Vatandaşlar Google'da '' 21 Haziran Yaz Gündönümü nedir? En uzun günde neler meydana gelir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Mevsimler arası geçişte bugünün önemi tarih boyunca devam etmiştir. En uzun günün başlayacağı bugünde sıcaklıkların başladığını hissedecek ve yaz döneminin iyice bastırdığı döneme gireceğiz. Peki 21 Haziran'ın önemi nedir? İşte Gündönümüne dair merak edilenler…

21 Haziran tarihinde Yaz Gündönümü ekinoks konusunda Google'dan sürpriz geldi! Böylelikle milyonlarca farklı kullanıcı doodle ile birlikte Yaz Gündönümü (en uzun gündüz) konusunda detaylı bilgi sahibi olmak için araştırmalara başladı.