Adana'da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı kararı

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 58 şüphelinin adresini belirleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Çevik Kuvvet, Asayiş ve Özel Harekat şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katıldığı operasyonda, direnişin yaşanılabileceği bazı evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Baskınlarda haklarında yakalama kararının bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda farklı cinslerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.



ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI



Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde bir eve yapılan baskın sırasında ise hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, özel harekat polislerinin evin önüne geldiği sırada çatıdan atlayarak kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden, bir polisin havaya ateş açması sonucu fazla uzaklaşamayan şüpheli, kıskıvrak yakalandı. Polis aracına bindirilen şüpheli, polisleri görünce korktuğunu ve hakkında 20 yıl hapis kararı bulunduğu için kaçtığını söyledi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU