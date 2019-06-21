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Başkent'te 2 gecekondu yandı: 6 kişilik Afgan aileyi komşuları kurtardı

'nın Altındağ ilçesinde, metruk bir gecekonduda çıkan yangın, alt sokakta bulunan 6 kişilik Afgan uyruklu ailenin yaşadığı eve sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın 2 evde de hasara neden oldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2019 06:43

Atıfbey Mahallesi 783. Sokak'ta bulunan terk edilmiş bir gecekonduda saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek gecekondunun çatısını tutuşturdu. Alevlerin evin üzerinden geçen elektrik tellerine ulaşması sonucu kısa devre yapan elektrik hattından sıçrayan alevler ise alt sokaktaki 6 kişilik Afgan uyruklu ailenin yaşadığı eve ulaştı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, komşularını uyandırarak yanmaya başlayan evden son anda kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan 2 gecekonduya müdahale etti. İtfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, polis kundaklama iddiası üzerine soruşturma başlattı. Yangın nedeniyle 2 gecekonduda da hasar meydana geldi.

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Başkent'te 2 gecekondu yandı: 6 kişilik Afgan aileyi komşuları kurtardı
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